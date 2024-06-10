В Сумах выключали свет из-за отключения энергообъекта, работы продолжаются – Укрэнерго

Иллюстративное фото: Depositphotos

Отключение света в Сумах произошло из-за отключения объекта критической инфраструктуры в области. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Ночью в Сумской области по техническим причинам выключался энергетический объект – из-за этого были обесточены потребители в областном центре, пояснила компания.

Укрэнерго отмечает, что по состоянию на 6:30 большинства потребителей возобновили электроснабжение, однако ремонтные работы еще продолжались.

Анонсируется, что в ближайшие часы энергоснабжение возобновят полностью.

9 июня отключения света прогнозировали только вечером, а впоследствии и они были отменены.

Поздним вечером 9 июня, несмотря на отмененные отключения, часть Сум осталась без света.

10 июня по всей Украине с 16:00 до 22:00 будут действовать графики отключений света.

Читайте также: Самая тяжелая ситуация в энергосистеме Украины будет в середине лета 2024 года – Укрэнерго