У Сумах вимикали світло через відключення енергооб'єкта, роботи тривають – Укренерго
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Відключення світла у Сумах сталися через вимкнення об'єкта критичної інфраструктури в області. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Уночі на Сумщині з технічних причин вимикався енергетичний об'єкт – через це були знеструмлення споживачів в обласному центрі, пояснила компанія.

Укренерго зазначає, що станом на 6:30 більшості споживачів відновили електропостачання, проте ремонтні роботи ще тривали.

Анонсується, що у "найближчі години" енергопостачання відновлять повністю.

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