У Сумах вимикали світло через відключення енергооб'єкта, роботи тривають – Укренерго

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Відключення світла у Сумах сталися через вимкнення об'єкта критичної інфраструктури в області. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Уночі на Сумщині з технічних причин вимикався енергетичний об'єкт – через це були знеструмлення споживачів в обласному центрі, пояснила компанія.

Укренерго зазначає, що станом на 6:30 більшості споживачів відновили електропостачання, проте ремонтні роботи ще тривали.

Анонсується, що у "найближчі години" енергопостачання відновлять повністю.

9 червня відключення світла прогнозували тільки ввечері, а згодом і їх було скасовано.

Пізно ввечері 9 червня, попри скасовані відключення, частина Сум залишилась без світла.

10 червня у всій Україні з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень світла.

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