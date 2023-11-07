В Таганроге взрыв и дым. Очевидцы утверждают, что это район аэродрома — фото

Утром 7 ноября около российского города Таганрог Ростовской области прогремел взрыв. Его причины неясны, на фото, которые распространяются в местных пабликах, видно дым.

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Российские ресурсы еще в 08:58 сообщили о взрывах и работе противовоздушной обороны в районе Таганрога.

Местные жители утверждают в чатах, что произошло чрезвычайное происшествие якобы в районе военного аэродрома.

Эти данные нуждаются в проверке.

Другой информации на 11:28 утра по Киеву пока нет.

Новость дополняется...

3 ноября 2023 года появилось видео залпового пуска ракет ATACMS в Украине.

Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.

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