В Таганроге взрыв и дым. Очевидцы утверждают, что это район аэродрома — фото
07.11.2023, 11:11
Фото: местные паблики
Утром 7 ноября около российского города Таганрог Ростовской области прогремел взрыв. Его причины неясны, на фото, которые распространяются в местных пабликах, видно дым.
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Российские ресурсы еще в 08:58 сообщили о взрывах и работе противовоздушной обороны в районе Таганрога.
Местные жители утверждают в чатах, что произошло чрезвычайное происшествие якобы в районе военного аэродрома.
Эти данные нуждаются в проверке.
Другой информации на 11:28 утра по Киеву пока нет.
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