У Таганрозі звук вибуху і дим. Очевидці стверджують, що це район аеродрому — фото

Вранці 7 листопада біля російського міста Таганрог на березі Азовського моря у Ростовської області пролунав вибух. Його причини незрозумілі, на фото, які поширюються у місцевих пабліках, видно дим.

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Російські ресурси ще о 08:58 повідомили про вибухи та нібито роботу протиповітряної оборони в районі Таганрога.

Місцеві жителі стверджують у чатах, що надзвичайна подія сталася нібито у районі військового аеродрому.

Ці дані потребують перевірки.

Таганрог неодноразово зазнавав спроб ударів як безпілотниками, так і, як стверджують противники, ракет ЗРК С-200. На аеродромі "Таганрог-Центральний" дислокується 708 військово-транспортний авіаполк ПКС РФ із літаками Іл-76.

Іншої інформації на 11:28 ранку за Києвом поки що немає.

ДОПОВНЕНО о 11:37. Губернатор області заявив, що "системи ППО не працювали" і натякнув, що гучний звук – це нібито наслідок того, що армія країни-окупанта РФ "виконує завдання з вогневого ураження підрозділів ЗСУ відповідно до плану проведення СВО".

Так російські чиновники пишуть, замінюючи популярне у російському інформаційному просторі слово "свєрхзвук": нібито це гуркіт від подолання військовим літаком звукового бар'єра, а не прильоту чи ще чогось.

1 березня 2022 року на аеродромі стався вибух, можливо, із загорянням Іл-76.

23 липня 2023-го уламки збитої ракети С-200 впали на Таганрог.

3 листопада 2023 з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS в Україні.

Союзники категорично забороняють Україні бити по території РФ їхньою зброєю, зокрема ATACMS.

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