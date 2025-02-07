В ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности после волны взрывов
После подрывов зданий территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины усилили охрану. Об этом Суспильному сообщили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск.
"Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью защиты личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", – говорится в сообщении.
В частности, речь идет о таких мерах безопасности:
→ усилено патрулирование территории военных объектов и окрестных зон; усилен контроль за доступом на территорию объектов;
→ усовершенствуют системы видеонаблюдения и технические средства для предотвращения несанкционированных действий;
→ проведены дополнительные инструктажи и тренировки для охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях;
→ проведен инструктаж для военных и гражданского персонала по сотрудничеству с ГСЧС, полицией и СБУ в случае выявления подозрительных предметов, незаконного проникновения или других чрезвычайных ситуаций.
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