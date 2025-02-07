В ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности после волны взрывов

В течение недели в Украине происходили взрывы в зданиях ТЦК и СП. Поэтому военное командование решило усилить охрану

Иллюстративное фото военного билета (Источник: Одесский ТЦК)

После подрывов зданий территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины усилили охрану. Об этом Суспильному сообщили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск.

"Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью защиты личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких мерах безопасности:

→ усилено патрулирование территории военных объектов и окрестных зон; усилен контроль за доступом на территорию объектов;

→ усовершенствуют системы видеонаблюдения и технические средства для предотвращения несанкционированных действий;

→ проведены дополнительные инструктажи и тренировки для охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях;

→ проведен инструктаж для военных и гражданского персонала по сотрудничеству с ГСЧС, полицией и СБУ в случае выявления подозрительных предметов, незаконного проникновения или других чрезвычайных ситуаций.