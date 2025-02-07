У ТЦК і військових частинах посилили заходи безпеки після хвилі підривів

Протягом тижня в Україні відбувалися вибухи у будівлях ТЦК і СП. Через це військове командування вирішило посилити охорону

Ілюстративне фото військового квитка (Джерело: Одеський ТЦК)

Після підривів будівель територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), у військових частинах, установах та закладах Сухопутних військ Збройних Сил України посилили охорону. Про це Суспільному повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ.

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"У всіх військових частинах, установах і закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про такі безпекові заходи:

→ посилено патрулювання території військових об’єктів і навколишніх зон; посилено контроль за доступом на територію об'єктів;

→ вдосконалюють системи відеоспостереження й технічні засоби для запобігання несанкціонованим діям;

→ проведено додаткові інструктажі та тренування для охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

→ проведено інструктажі для військових і цивільного персоналу щодо співпраці з ДСНС, поліцією та СБУ в разі виявлення підозрілих предметів, незаконного проникнення чи інших надзвичайних ситуацій.