В Турции нашли второй за неделю морской дрон – фото

Мэр города, где нашли морской дрон, не исключает, что находка может быть связана с войной РФ против Украины

Губернатор Туран Эргюн (Фото: yenisafak.com)

На северо-востоке Турции в районе Артвин 7 октября обнаружили беспилотный морской дрон. Похожий аппарат был найден также на прошлой неделе, но у берегов Трабзона. О находке сообщил губернатор Артвина Туран Эргюн, передаёт Yeni Şafak.

Известно, что утром рыбаки на лодке у берегов города Хопа увидели на поверхности моря какой-то предмет и сообщили об этом командованию береговой охраны. Специалисты, прибывшие на место, установили, что это именно беспилотный морской дрон.

Аппарат осмотрят специалисты, которые прибудут на место 7-8 октября. В регионе приняты необходимые меры безопасности.

"Команда команд SAS, подчиняющаяся военно-морским силам, прибыла из Стамбула в Трабзон. Они прибудут и сюда, проведут осмотр и уничтожат аппарат. Мы считаем, что в морском аппарате есть взрывчатые вещества, поэтому уничтожаем его на месте", – сказал он.

По предварительным оценкам, обнаруженный дрон является такой же моделью, как и морской БпЛА, который нашли 29 сентября у берегов Трабзона в районе Чаршабаши.

"Мы предполагаем, что это может быть беспилотный морской аппарат, связанный с войной между Россией и Украиной", – заявил Эргюн журналистам.

Скриншот карты