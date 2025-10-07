В Туреччині знайшли другий за тиждень морський дрон – фото

Мер міста, де знайшли морський дрон, не виключає, що знахідка може бути пов'язана з війною РФ проти України

Губернатор Туран Ергюн (Фото: yenisafak.com)

На північному сході Туреччини в районі Артвін 7 жовтня виявили безпілотний морський дрон. Схожий апарат був знайдений також минулого тижня, але біля берегів Трабзона. Про знахідку повідомив губернатор Артвіна Туран Ергюн, передає Yeni Şafak.

Відомо, що вранці рибалки на човні біля берегів міста Хопа побачили на поверхні моря якийсь предмет і повідомили про це командування берегової охорони. Фахівці, які прибули на місце, встановили, що це саме безпілотний морський дрон.

Апарат оглянуть фахівці, які прибудуть на місце 7-8 жовтня. У регіоні вжито необхідних заходів безпеки.

"Команда команд SAS, що підпорядковується військово-морським силам, прибула зі Стамбула в Трабзон. Вони прибудуть і сюди, проведуть огляд та знищать апарат. Ми вважаємо, що в морському апараті є вибухові речовини, тому знищуємо його на місці", – сказав він.

За попередніми оцінками, виявлений дрон є такою ж моделлю, як і морський БпЛА, який знайшли 29 вересня біля берегів Трабзона в районі Чаршабаші.

"Ми припускаємо, що це може бути безпілотний морський апарат, пов'язаний з війною між Росією та Україною", – заявив Ергюн журналістам.

Скриншот мапи