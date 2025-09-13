На пляжі в болгарському Бургасі виявили військовий дрон – фото

Безпілотник був викинутий з моря на Північний пляж Бургаса

Дрон (Фото: Міноборони Болгарії)

У п’ятницю, 12 вересня, у Болгарії на пляжі виявили військовий безпілотник. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Спеціалізована група з Бургаської військово-морської бази Військово-морських сил Болгарії виконала завдання з розвідки та транспортування дрона, який був викинутий з моря на Північний пляж Бургаса.

Повідомлення про виявлення БпЛА надійшло на номер 112.

Після розвідки об'єкт був ідентифікований як літальний апарат, який не містить вибухової речовини й не становить небезпеки. З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована група транспортувала об'єкт на Бургаську військово-морську базу.

Військовослужбовці діяли за запитом губернатора Бургаської області й за позитивною резолюцією начальника оборони.

Кому належить виявлений дрон у Міноборони Болгарії не уточнили.

Фото: Міноборони Болгарії

12 вересня НАТО оголосило про проведення операції "Східний вартовий" у відповідь на порушення повітряного простору, зокрема російськими безпілотниками у Польщі.

На запитання, чи збиватимуть цілі над заходом України, верховний головком Альянсу у Європі заявив, що в цій операції НАТО зосереджується на обороні своєї території.