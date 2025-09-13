На пляже в болгарском Бургасе обнаружили военный дрон – фото

Беспилотник был выброшен из моря на Северный пляж Бургаса

Дрон (Фото: Минобороны Болгарии)

В пятницу, 12 сентября, в Болгарии на пляже обнаружили военный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Специализированная группа из Бургасской военно-морской базы Военно-морских сил Болгарии выполнила задание по разведке и транспортировке дрона, который был выброшен из моря на Северный пляж Бургаса.

Сообщение об обнаружении БпЛА поступило на номер 112.

После разведки объект был идентифицирован как летательный аппарат, который не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности. С разрешения начальника штаба ВМС специализированная группа транспортировала объект на Бургасскую военно-морскую базу.

Военнослужащие действовали по запросу губернатора Бургасской области и по положительной резолюции начальника обороны.

Кому принадлежит обнаруженный дрон в Минобороны Болгарии не уточнили.

12 сентября НАТО объявило о проведении операции "Восточный страж" в ответ на нарушение воздушного пространства, в частности российскими беспилотниками в Польше.

На вопрос, будут ли сбивать цели над западом Украины, верховный главком Альянса в Европе заявил, что в этой операции НАТО сосредотачивается на обороне своей территории.