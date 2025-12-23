В Турции разбился самолет с начальником штаба армии Ливии
В Турции пропал с радаров самолет, на котором летел начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его информации, около 20:52 (19:52 по Киеву) была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50, который вылетел из аэропорта Анкара в 20:10 (19:10 по Киеву) в Триполи.
Самолет с бортовым номером 9H-DFJ запросил экстренную посадку вблизи Хайманы, но впоследствии связь с ним была потеряна.
"На борту самолета находится пятеро пассажиров, среди которых начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Общественность будет проинформирована о развитии событий", – отметил Ерликая.
Вскоре он сообщил, что обломки самолета были найдены правоохранителями в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.
Как сообщает Al-Monitor со ссылкой на неназванного чиновника, самолет потерпел катастрофу примерно через 30 минут после взлета. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы для обнаружения самолета.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi- Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) 23 декабря 2025 г
Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/w6BTmiPcs8
- 28 октября в Кении разбился самолет с 12 туристами – все погибли.
- 5 ноября в США разбился грузовой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, еще были 11 ранены.
- 9 декабря в России разбился военно-транспортный Ан-22, весь экипаж погиб.
