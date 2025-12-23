В Турции разбился самолет с начальником штаба армии Ливии

Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку, но связь с ним была потеряна. Впоследствии нашли обломки

Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад (Фото: Hürriyet)

В Турции пропал с радаров самолет, на котором летел начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его информации, около 20:52 (19:52 по Киеву) была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50, который вылетел из аэропорта Анкара в 20:10 (19:10 по Киеву) в Триполи.

Самолет с бортовым номером 9H-DFJ запросил экстренную посадку вблизи Хайманы, но впоследствии связь с ним была потеряна.

"На борту самолета находится пятеро пассажиров, среди которых начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Общественность будет проинформирована о развитии событий", – отметил Ерликая.

Вскоре он сообщил, что обломки самолета были найдены правоохранителями в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.

Как сообщает Al-Monitor со ссылкой на неназванного чиновника, самолет потерпел катастрофу примерно через 30 минут после взлета. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы для обнаружения самолета.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi



Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/w6BTmiPcs8 - Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) 23 декабря 2025 г