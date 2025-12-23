У Туреччині розбився літак з начальником штабу армії Лівії

У Туреччині розбився літак з начальником штабу армії Лівіїдоповнено
У Туреччині пропав з радарів літак, на якому летів начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
За його інформацією, близько 20:52 (19:52 за Києвом) був втрачений зв'язок з бізнес-джетом Falcon 50, який вилетів з аеропорту Анкара о 20:10 (19:10 за Києвом) до Тріполі.
Літак з бортовим номером 9H-DFJ запросив екстрену посадку поблизу Хаймани, але згодом зв'язок з ним був втрачений.
"На борту літака перебуває п'ятеро пасажирів, серед яких начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад. Громадськість буде проінформована про розвиток подій", – зазначив Єрлікая.
Згодом він повідомив, що уламки літака були знайдені правоохоронцями за 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана.
Як повідомляє Al-Monitor із посиланням на неназваного чиновника, літак зазнав катастрофи приблизно через 30 хвилин після зльоту. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи задля виявлення літака.
ДОДАТКОВО о 23:20. Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч заявив, що головна прокуратура Анкари розпочала розслідування за фактом аварії літака, який вилетів з аеропорту Анкара Есенбога та розбився в районі Хаймана. Залучено чотирьох прокурорів під керівництвом заступника головного прокурора.
Прем'єр-міністр лівійського уряду національної єдності Абдулхамід Дібейбе висловив співчуття та назвав імена інших загиблих.
"З глибоким сумом і смутком ми отримали звістку про те, що начальник штабу Лівійської армії Мухаммед Ель-Хаддад, командувач сухопутних військ Фейтурі ель-Грибіль, командувач Військово-промислової корпорації бригадний генерал Махмуд Ель-Катаві, радник начальника штабу штабу Мухаммед Махкуб загинули у трагічній аварії", – написав він.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025
Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/w6BTmiPcs8
