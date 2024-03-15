В Украине 50 000 человек с судимостью, 26 000 – осуждены. Минюст: Часть можно мобилизовать

Предполагается, что уже отбывших наказание могут мобилизовать без их согласия, как всех других военнообязанных граждан призывного возраста

Елена Высоцкая (Скриншот с видео)

В Украине около 50 000 человек отбыли наказание, еще 26 000 находятся в местах лишения свободы. Часть из них могут мобилизовать, но о точных цифрах говорить рано, сообщила Суспильному заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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"Очень сложно сейчас говорить о том, сколько это может быть людей. Первая категория – это лица, которые имеют судимость, но они живут рядом с нами, они уже отбыли свое наказание и уволены. Это примерно 50 000 человек", - рассказала она.

Высоцкая считает, что в Верховной Раде при рассмотрении законопроекта о мобилизации осужденных будет "очень живая дискуссия".

Предполагается, что уже отбывших наказание могут мобилизовать без их согласия, как всех других военнообязанных граждан призывного возраста.

Чиновница считает, что запрет людям с судимостью быть частью армии является "устаревшей законодательной нормой времен Советского Союза".

Сейчас же отбывающим наказание предусмотрено условно-досрочное увольнение по их заявлению, отметила она.

"То есть их желания, их мотивация обязательны. В противном случае это просто не эффективно для наших Вооруженных Сил. Поэтому их заявление, их желание и обязательное заключение контракта - условие, для того, чтобы условно-досрочно уволиться", – резюмировала Высоцкая.

Министерство юстиции хочет устранить препятствия в новом мобилизационном законопроекте, чтобы уже отбывшие наказание могли быть мобилизованными. Также ведомство хочет, чтобы заключенные могли мобилизоваться вместо отбывания наказания: должен производиться отбор таких людей, после которого решение принимал бы суд.

Одно из предложенных новшеств мобилизационного законопроекта – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. О том, как прорабатывает законопроект профильный Комитет, читайте здесь.

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