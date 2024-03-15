В Україні 50 000 осіб з судимістю, 26 000 – засуджені. Мін'юст: Частину можна мобілізувати

Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, можуть мобілізувати без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку

Олена Висоцька (Скриншот з відео)

В Україні близько 50 000 людей відбули покарання, ще 26 000 перебувають у місцях позбавлення волі. Частину з них можуть мобілізувати, але про точні цифри казати зарано, повідомила Суспільному заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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"Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 000 осіб", – розповіла вона.

Висоцька вважає, що у Верховній Раді при розгляді законопроєкту про мобілізацію засуджених буде "дуже жвава дискусія".

Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, можуть мобілізувати без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку.

Урядовиця вважає, що заборона людям з судимістю бути частиною армії є "застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу".

Зараз же людям, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою, зазначила вона.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту – умова для того, щоб умовно-достроково звільнитися", – резюмувала Висоцька.

Міністерство юстиції хоче усунути перешкоди в новому мобілізаційному законопроєкті, щоб ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має здійснюватися відбір таких людей, після якого рішення приймав би суд.

Одне із запропонованих нововведень мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання із випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Про те, як опрацьовує законопроєкт профільний Комітет, читайте тут.

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