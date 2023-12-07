В Украине открывают доступ к электронным декларациям чиновников. Данные военных засекретят

Электронные декларации военных и их семей будут засекречены по инициативе Генерального штаба ВСУ

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

В Украине не позднее 10 декабря откроют доступ к реестру электронных деклараций государственных служащих. Об этом сообщили в Национальном агенстве по вопросам предотвращения коррупции.

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По словам правоохранителей, не позднее 10 декабря НАПК закончит работу над открытием реестра.

Они призвали декларантов побыстрее подать данные в базу.

Отмечается, что инициатором изъятия из публичного доступа деклараций мобилизованных является Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Недавно министр юстиции Денис Малюська заявил, что электронные декларации чиновников откроют для общества до конца января 2024 года.

На следующий день после принятия предыдущей версии закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций — сразу два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали 87 депутатов из всех фракций.

6 сентября президент Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

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