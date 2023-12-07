В Україні відкривають доступ до електронних декларацій чиновників. Дані військових засекретять

Електронні декларації військових та їхніх сімей будуть засекречені з ініціативи Генерального штабу ЗСУ

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

В Україні не пізніше 10 грудня відкриють доступ до реєстру електронних декларацій державних службовців. Про це повідомили у Національній агенції з питань запобігання корупції.

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За словами правоохоронців, не пізніше 10 грудня НАЗК закінчить роботу з відкриття реєстру.

Вони закликали декларантів якнайшвидше подати дані до бази.

Ініціатором вилучення з публічного доступу декларацій мобілізованих є Генеральний штаб Збройних Сил України.

Нещодавно Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що електронні декларації чиновників відкриють для суспільства до кінця січня 2024 року.

Наступного дня після ухвалення попередньої версії закону Радою на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" поправки про відкриття декларацій, — відразу два нардепи. Утрималися 29 осіб, взагалі не голосували 87 депутатів з усіх фракцій.

6 вересня президент Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

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