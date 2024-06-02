В Украине отменили экстренные отключения света 2 июня – ДТЭК

Для Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей будут действовать стабилизационные графики отключений с 18:00 до 00:00

Фото: Укрэнерго

ДТЭК отменяет экстренные отключения электроэнергии для Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей, которые должны были действовать в течение 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Перечисленные области и столица вернулись к стабилизационным графикам отключений с 18:00 до 00:00.

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной, а энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней массированной атаки россиян.

В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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