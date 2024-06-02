В Україні скасували екстрені відключення світла 2 червня – ДТЕК

Для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей діятимуть стабілізаційні графіки відключень з 18:00 до 00:00

Фото: Укренерго

ДТЕК скасовує екстрені відключення електроенергії для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей, які мали діяти впродовж 2 червня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Перераховані області та столиця повернулись до стабілізаційних графіків відключень з 18:00 до 00:00.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, а енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої масованої атаки росіян.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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