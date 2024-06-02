В Україні скасували екстрені відключення світла 2 червня – ДТЕК
Фото: Укренерго

ДТЕК скасовує екстрені відключення електроенергії для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей, які мали діяти впродовж 2 червня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Перераховані області та столиця повернулись до стабілізаційних графіків відключень з 18:00 до 00:00.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, а енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої масованої атаки росіян.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. 

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