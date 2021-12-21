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В Украине пройдут киберучения НАТО, будут все страны Альянса – вице-премьер

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 15:05
В Украине пройдут киберучения НАТО, будут все страны Альянса – вице-премьер - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине пройдут учения НАТО по вопросам кибербезопасности, ожидается участие всех стран Альянса. Об этом заявила на брифинге вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Мы ожидаем, что уже в начале 2022 года пройдут международные натовские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве", – сказала она.

По словам Стефанишиной, в прошлом году украинская команда Госслужбы спецсвязи выиграла эти учения.

"Украина впервые станет страной, которая будет принимать все страны Альянса, все команды, и эти учения будут проходить непосредственно на территории Украины", – сказала она.

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Марк Сировой
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