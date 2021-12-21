В Украине пройдут киберучения НАТО, будут все страны Альянса – вице-премьер

В Украине пройдут учения НАТО по вопросам кибербезопасности, ожидается участие всех стран Альянса. Об этом заявила на брифинге вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Мы ожидаем, что уже в начале 2022 года пройдут международные натовские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве", – сказала она.

По словам Стефанишиной, в прошлом году украинская команда Госслужбы спецсвязи выиграла эти учения.

"Украина впервые станет страной, которая будет принимать все страны Альянса, все команды, и эти учения будут проходить непосредственно на территории Украины", – сказала она.

14 декабря Рада одобрила допуск иностранных военных в Украину в 2022 году. Запланированы учения с войсками НАТО и стран-партнеров.

20 декабря NYT сообщил, что США и Великобритания тайно направили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы лучше подготовить страну к возможным кибератакам России.

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Марк Сировой

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