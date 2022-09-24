В Украине создали фонд JIF, который будет выплачивать награду за информацию о террористах

В Украине создали фонд "Инициатива справедливости" (JIF), который будет собирать информацию о российских военных преступниках и выплачивать награду за ее предоставление. Об этом сообщил бывший украинский узник террористов ДНР Станислав Асеев, который побывал в донецкой тюрьме "Изоляция".

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По его словам, команда фонда будет работать вместе с Главным управлением разведки Минобороны.

Он отметил, что общественная инициатива не может сама реализовывать купленную информацию о преступниках, а поэтому будет делиться ей со спецслужбами.

На сайте фонда можно найти инструменты для пожертвований — информаторы будут получать награду в максимально конфиденциальном порядке.

"Понимаю, что на фоне пожертвований конкретными вещами, вроде бронежилетов или дронов, наша деятельность выглядит как далекое будущее, которое может ожидать. Это не так. С одной стороны, жертвуя $10, вы не увидите завтра в Киеве Гиркина в наручниках – и мы действительно не можем сказать, когда это произойдет. JIF создается на десятилетия: мы понимаем, что искать этих чудовищ будем столько, сколько они будут существовать. Но когда Россия дойдет до уровня 1990 года, а россияне будут стоять в длиннющих очередях за самогоном, проклиная уже мертвого Путина – деньги за этих чудовищ на сайте будут для них целым состоянием. И начинать нужно уже сейчас", — написал Асеев.

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Дмитро Гриниченко

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