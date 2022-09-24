В Украине создали фонд JIF, который будет выплачивать награду за информацию о террористах
В Украине создали фонд "Инициатива справедливости" (JIF), который будет собирать информацию о российских военных преступниках и выплачивать награду за ее предоставление. Об этом сообщил бывший украинский узник террористов ДНР Станислав Асеев, который побывал в донецкой тюрьме "Изоляция".
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По его словам, команда фонда будет работать вместе с Главным управлением разведки Минобороны.
Он отметил, что общественная инициатива не может сама реализовывать купленную информацию о преступниках, а поэтому будет делиться ей со спецслужбами.
На сайте фонда можно найти инструменты для пожертвований — информаторы будут получать награду в максимально конфиденциальном порядке.
"Понимаю, что на фоне пожертвований конкретными вещами, вроде бронежилетов или дронов, наша деятельность выглядит как далекое будущее, которое может ожидать. Это не так. С одной стороны, жертвуя $10, вы не увидите завтра в Киеве Гиркина в наручниках – и мы действительно не можем сказать, когда это произойдет. JIF создается на десятилетия: мы понимаем, что искать этих чудовищ будем столько, сколько они будут существовать. Но когда Россия дойдет до уровня 1990 года, а россияне будут стоять в длиннющих очередях за самогоном, проклиная уже мертвого Путина – деньги за этих чудовищ на сайте будут для них целым состоянием. И начинать нужно уже сейчас", — написал Асеев.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников нужно использовать "наследие Нюрнберга".
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной, а цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к созданию международного трибунала для России после публичного признания диктатора Владимира Путина в сознательной агрессии против Украины.
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