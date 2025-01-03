В Украине заработает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров: что это и для чего

Заместитель главы Минобороны отметила, что это "революция и толчок к большим изменениям в армии"

Екатерина Черногоренко (Фото: страница Facebook)

Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров, Кабмин уже поддержал соответствующее постановление. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, командиры будут обязаны представлять отчеты о поражении врага в приложении "Армия+".

"Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное – без всяких бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб", – сообщила она.

Черногоренко отметила, что таким образом будет создан большой дашборд (информационная панель) уничтожения врага. По ее словам, это поможет анализировать как результативность подразделений, так и эффективность техники и боеприпасов.

Это позволит лучше понимать, какое оружие нужно производить и куда его поставлять в первую очередь.

"Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решения будут приниматься по принципу data-driven, а не из головы... Начинаем эру дашбордов, в которой не место бумагам и медленным процессам", – подытожила замминистра обороны.