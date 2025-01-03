В Україні запрацює цифровий рейтинг бойової ефективності командирів: що це і для чого

Заступниця голови Міноборони зазначила, що це "революція і поштовх до великих змін у війську"

Катерина Черногоренко (Фото: сторінка Facebook)

Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів, Кабмін уже підтримав відповідну постанову. Про це повідомила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.

За її словами, командири будуть зобов'язані подавати звіти про ураження ворога у застосунку "Армія+".

"Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне – без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генштабу", – повідомила вона.

Черногоренко зазначила, що таким чином буде створений великий єдиний дашборд (інформаційна панель) знищення ворога. За її словами, це допоможе аналізувати як результативність підрозділів, так і ефективність техніки і боєприпасів.

Це дасть змогу краще розуміти, яку зброю треба виготовляти і куди її постачати у першу чергу.

"Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови... Розпочинаємо еру дашбордів, у якій не місце паперам та повільним процесам", – підсумувала заступниця міністра оборони.

23 грудня 2024 року повідомлялося, що українських військових готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом.

28 грудня в Україні спростили видавання ПТП іноземцям-військовим та волонтерам.

2 січня заступник міністра оборони повідомив, що у 2025 році почнуть видавати "Пакунок пораненого" військовим.