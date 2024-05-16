В украинской энергосистеме дефицит – необходимо потреблять экономно: схема
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В украинской энергосистеме дефицит, поэтому необходимо потреблять электроэнергию бережливо, сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий российских атак – поэтому по всей стране происходят отключения электроэнергии, отметили в ведомстве.

Украинцы могут помочь энергосистеме, если будут "потреблять электроэнергию разумно", акцентировали в Центре.

Там опубликовали соответствующую инфографику: в частности стиральными машинами, бойлерами и обогревателями рекомендуется пользоваться с 23:00 до 6:00.

Инфографика: Spravdi
Инфографика: Spravdi

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