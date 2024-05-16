В украинской энергосистеме дефицит – необходимо потреблять экономно: схема

Стиральными машинами, бойлерами и обогревателями рекомендуется пользоваться с 23:00 до 6:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

В украинской энергосистеме дефицит, поэтому необходимо потреблять электроэнергию бережливо, сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий российских атак – поэтому по всей стране происходят отключения электроэнергии, отметили в ведомстве.

Украинцы могут помочь энергосистеме, если будут "потреблять электроэнергию разумно", акцентировали в Центре.

Там опубликовали соответствующую инфографику: в частности стиральными машинами, бойлерами и обогревателями рекомендуется пользоваться с 23:00 до 6:00.

Инфографика: Spravdi

8 мая Россия совершила пятую за полтора месяца массированную атаку на объекты энергетики в Украине. После этого Укрэнерго пришлось ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, предусматривались и веерные отключения населения.

Вечером 14 мая во всех областях страны Укрэнерго ввело экстренные отключения света.

Вечером 15 мая во всех областях Украины также были применены экстренные отключения света.

Читайте также: "Сумма – более $1 млрд". Украина оценила ущерб от последних ударов России по энергетике