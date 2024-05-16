В українській енергосистемі дефіцит – необхідно споживати ощадливо: схема

Пральними машинами, бойлерами та обігрівачами рекомендується користуватися з 23:00 до 06:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

В українській енергосистемі дефіцит, тому необхідно споживати електроенергію ощадливо, повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.

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Потужностей українських електростанцій наразі недостатньо через наслідки російських атак, тому по всій країні відбуваються відключення електроенергії, зазначили у відомстві.

Українці можуть допомогти енергосистемі, якщо "споживатимуть електроенергію розумно", акцентували у центрі.

Там опублікували відповідну інфографіку: зокрема, пральними машинами, бойлерами та обігрівачами рекомендується користуватися з 23:00 до 06:00.

Інфографіка: Spravdi

8 травня Росія здійснила п'яту за півтора місяця масовану атаку на об'єкти енергетики в Україні. Після цього Укренерго довелося обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, передбачалися й віялові відключення населення.

Ввечері 14 травня у всіх областях країни Укренерго впровадило екстрені відключення світла.

Ввечері 15 травня у всіх областях України також були застосовані екстрені відключення світла.

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