В українській енергосистемі дефіцит – необхідно споживати ощадливо: схема
Ілюстративне фото: Depositphotos

В українській енергосистемі дефіцит, тому необхідно споживати електроенергію ощадливо, повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.

Потужностей українських електростанцій наразі недостатньо через наслідки російських атак, тому по всій країні відбуваються відключення електроенергії, зазначили у відомстві.

Українці можуть допомогти енергосистемі, якщо "споживатимуть електроенергію розумно", акцентували у центрі.

Там опублікували відповідну інфографіку: зокрема, пральними машинами, бойлерами та обігрівачами рекомендується користуватися з 23:00 до 06:00. 

Інфографіка: Spravdi
Інфографіка: Spravdi

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