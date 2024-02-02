В Украину отправили обещанную Болгарией сотню старых БТРов – фото

По поводу этой инициативы в Болгарии были длительные дебаты, а президент Радев пытался блокировать решение парламентариев

БТР (Фото - Facebook, Тодор Тагарев)

Болгария начала отправлять в Украину обещанную сотню неисправных бронетранспортеров. Об этом говорится в сообщении министра обороны страны Тодора Тагарева.

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"Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украине БТРов МВД", – написал Тагарев.

Речь идет о бронетехнике преимущественно со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х. Как отмечал болгарский депутат Ивайло Мирчев, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны и более 40 лет пылились на складах.

Фото – Тодор Тагарев, Facebook

22 ноября 2023 года парламент Болгарии ратифицировал договоренность о передаче Украине 100 неисправных БТРов. Однако президент страны Румен Радев ее ветировал – заявил, что бронетехника может использоваться для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.

8 декабря парламент Болгарии преодолел вето Радева на передачу Украине сотни БТРов, а также поддержал отправку в Киев вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет различных типов.

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