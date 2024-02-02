В Україну вирушила обіцяна Болгарією сотня старих БТРів – фото
Болгарія почала відправляти до України обіцяну сотню несправних бронетранспортерів. Про це йдеться в дописі міністра оборони країни Тодора Тагарева.
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"Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТРів МВС", – написав Тагарев.
Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х. Як зазначав болгарський депутат Івайло Мірчев, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними і понад 40 років припадали пилом на складах.
- 22 листопада 2023 року парламент Болгарії ратифікував домовленість про передавання Україні 100 несправних БТРів. Однак президент країни Румен Радев її ветував – заявив, що бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та допомоги населенню у разі катастроф та аварій.
- 8 грудня парламент Болгарії подолав вето Радева на передання Україні сотні БТРів, а також підтримав відправлення до Києва переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів, що вийшли з ладу.
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