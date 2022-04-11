В Украину прибыли жандармы из Франции для расследования военных преступлений России

В Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений российских оккупантов в пригородах Киева, сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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Он отметил, что Франция первая из стран, которая начнет оказывать помощь в расследованиях преступлений РФ.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским побратимам в расследовании военных преступлений, совершенных под Киевом", – написал посол.

Он добавил, что специалисты приступят к работе уже во вторник.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании MAXAR указывают, что убитые появились на улицах во время оккупации.

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Наталия Фреик

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