В Украину прибыли жандармы из Франции для расследования военных преступлений России
В Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений российских оккупантов в пригородах Киева, сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
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Он отметил, что Франция первая из стран, которая начнет оказывать помощь в расследованиях преступлений РФ.
"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским побратимам в расследовании военных преступлений, совершенных под Киевом", – написал посол.
Он добавил, что специалисты приступят к работе уже во вторник.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.
- Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании MAXAR указывают, что убитые появились на улицах во время оккупации.
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