В утечке Пентагона есть данные о четырех китайских аэростатах-шпионах – WP
Американским спецслужбам известно о четырех китайских аэростатах-шпионах, и у них оставались вопросы о возможностях воздушного шара, который пролетел над континентальной частью США в январе и феврале 2023 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, которые были обнародованы в результате масштабной утечки секретной информации Пентагона.
Как сообщается, китайский воздушный шар-шпион, пролетевший над США в этом году и названый американскими разведывательными службами Killeen-23, нес множество датчиков и антенн, которые правительство США не идентифицировало более чем через неделю после того, как сбило его.
Еще один воздушный шар пролетел над авианосной ударной группой США в результате ранее не зарегистрированного инцидента, а третий разбился в Южно-Китайском море, говорится во втором сверхсекретном документе, в котором нет информации о датах запусков этих аэростатов.
Документ, подготовленный Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) и датированный 15 февраля, содержит подробную оценку Killeen-23 и двух воздушных шаров прошлых лет с маркировкой Bulger-21 и Accardo-21.
Из документов неясно, был ли Bulger-21 или Accardo-21 тем аэростатом, который пролетел над авианосной ударной группой и разбился.
Bulger-21 нес сложное оборудование для наблюдения и совершил кругосветный полет с декабря 2021 года по май 2022 года, говорится в документе NGA. Accardo-21 нес аналогичное оборудование, а также сенсор на подвесе.
В документе NGA отмечается, что Killeen-23 содержал параболическую тарелку диаметром 1,2 метра и несколько неопознанных датчиков.
Инженеры Национального центра космической разведки подсчитали, что солнечные панели на Killeen-23 могут генерировать более 10 000 Вт солнечной энергии, что более чем достаточно для работы любых средств наблюдения, включая радар с синтезированной апертурой, или SAR, который позволяет возвращать изображения ночью, проникать сквозь облака, дым, верхний слой почвы, лед и снег, а также сквозь тонкие материалы, включая брезент, и фиксировать находящиеся под ним предметы.
В документе отмечается, что Bulger-21 нес видеоинформацию с возможностью масштабирования.
Фотография в документе, описанная как изображение коммерческого поставщика от Bulger-21, содержит логотип Eagles Men Aviation Science and Technology Group.
Ни в одном из документов не указано название или дата по поводу воздушного шара, пролетевшего над авианосной ударной группой США. Согласно общедоступной правительственной информации, авианосная ударная группа авианосца Nimitz находилась в западной части Тихого океана в январе и феврале.
В феврале 2023 года правительство уведомило Конгресс о нескольких предыдущих вторжениях в воздушное пространство США китайских аэростатов-шпионов, в том числе вблизи Техаса, Флориды, Гавайев и Гуама.
- С начала февраля над Северной Америкой были сбиты четыре воздушных цели, из которых одна была китайским воздушным шаром-разведчиком. Его сбили 4 февраля.
- Белый дом отверг предположение, что сбитые неизвестные летательные объекты могут быть связаны с инопланетянами.
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