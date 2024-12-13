В войне сейчас идет обмен земли на время, это лучшее решение – британский военный эксперт
Украина воюет по принципу "время в обмен на землю", и это "лучшее решение" в нынешней ситуации. Такое мнение в интервью LIGA.net рассказал британский офицер резерва, старший преподаватель по изучению войны Портсмутского университета Фрэнк Ледвидж.
"До сих пор ВСУ неплохо воюют – продолжается обмен земли на время. Украина ежемесячно теряет все больше квадратных километров. Но все больше солдат теряют россияне. Это не война за землю, а на истощение. Такой обмен – лучшее решение, потому что ВСУ сейчас слабее", – сказал Ледвидж.
По словам британского эксперта, нет перспектив прорыва фронта россиянами в ближайшие месяцы.
"Они на это не способны. Выдавливают и оттесняют хорошо и динамично обороняющихся ВСУ. Зимой будет дальнейшее отступление украинских сил. Могут быть некоторые большие бои. Например, за Покровск", – подчеркнул он.
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