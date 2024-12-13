У війні зараз триває обмін землі на час, це найкраще рішення – британський військовий експерт
Україна воює за принципом "час в обмін на землю", і це "найкраще рішення" в поточній ситуації. Таку думку вінтерв’ю LIGA.net розповів британський офіцер резерву, старший викладач з вивчення війни Портсмутського університету Френк Ледвідж.
"Досі ЗСУ непогано воюють – триває обмін землі на час. Україна щомісяця втрачає все більше квадратних кілометрів. Але щораз більше солдатів втрачають росіяни. Це не війна за землю, а на виснаження. Такий обмін – найкраще рішення, бо ЗСУ зараз слабші", – сказав Ледвідж.
За словами британського експерта, наразі немає перспектив прориву фронту росіянами в найближчі місяці.
"Вони на це не здатні. Видавлюють і відтісняють ЗСУ, які добре динамічно обороняються. Взимку буде подальший відступ українських сил. Можуть бути деякі більші бої. Наприклад, за Покровськ", – наголосив він.
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