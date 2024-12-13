У війні зараз триває обмін землі на час, це найкраще рішення – британський військовий експерт

Військові навчання ЗСУ в Харківській області, 7 грудня (Фото: EPA-EFE / SERGEY KOZLOV)

Україна воює за принципом "час в обмін на землю", і це "найкраще рішення" в поточній ситуації. Таку думку вінтерв’ю LIGA.net розповів британський офіцер резерву, старший викладач з вивчення війни Портсмутського університету Френк Ледвідж.

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"Досі ЗСУ непогано воюють – триває обмін землі на час. Україна щомісяця втрачає все більше квадратних кілометрів. Але щораз більше солдатів втрачають росіяни. Це не війна за землю, а на виснаження. Такий обмін – найкраще рішення, бо ЗСУ зараз слабші", – сказав Ледвідж.

За словами британського експерта, наразі немає перспектив прориву фронту росіянами в найближчі місяці.

"Вони на це не здатні. Видавлюють і відтісняють ЗСУ, які добре динамічно обороняються. Взимку буде подальший відступ українських сил. Можуть бути деякі більші бої. Наприклад, за Покровськ", – наголосив він.

16 листопада Зеленський повідомив, що на східній частині фронту ситуація складна – росіяни хоч і повільно, але просуваються. Однак Україна має намір робити все можливе, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року.

11 грудня видання Reuters написало, що Трамп на зустрічі з Зеленським і Макроном дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.