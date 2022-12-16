UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Волгоградской области РФ упала ракета Х-101, которой хотели ударить по Украине — фото

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 15:39
В Волгоградской области РФ упала ракета Х-101, которой хотели ударить по Украине — фото - Фото
Бомбардировщик Ту-95МС с ракетами Х-101 (Фото: ресурс оккупантов)

На территории Волгоградской области России 16 декабря упала крылатая ракета Х-101, которую запустили по Украине с бомбардировщика Ту-95МС. Об этом сообщили местные ресурсы страны-оккупанта. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В местных публиках распространили видео с падением ракеты в Еланском районе Волгоградской области — экстренные службы РФ уже оцепили место инцидента. 

Сообщение о падении ракеты появилось около 11:00 — именно в это время противник осуществлял очередной массированный удар по энергосистеме Украины. 

Местные жители заявили, что обломки ракеты повредили деревья.

Украинский портал Милитарный обратил внимание, что судя по виду остатков боевой части упавшего объекта, речь идет о крылатой ракете Х-101. 

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что во время атаки 16 декабря крылатые ракеты Х-101 и Х-555 запускались не только из Каспийского моря, но и из района аэродрома Энгельс Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. 

Обломки ракеты Х-101 в Волгоградской области (Фото: скриншот с видео)

Обломки ракеты Х-101 в Волгоградской области (Фото: скриншот с видео)

Читайте также: Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война ракетный удар Ту-95МС Х-101
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 