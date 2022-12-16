В Волгоградской области РФ упала ракета Х-101, которой хотели ударить по Украине — фото

На территории Волгоградской области России 16 декабря упала крылатая ракета Х-101, которую запустили по Украине с бомбардировщика Ту-95МС. Об этом сообщили местные ресурсы страны-оккупанта.

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В местных публиках распространили видео с падением ракеты в Еланском районе Волгоградской области — экстренные службы РФ уже оцепили место инцидента.

Сообщение о падении ракеты появилось около 11:00 — именно в это время противник осуществлял очередной массированный удар по энергосистеме Украины.

Местные жители заявили, что обломки ракеты повредили деревья.

Украинский портал Милитарный обратил внимание, что судя по виду остатков боевой части упавшего объекта, речь идет о крылатой ракете Х-101.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что во время атаки 16 декабря крылатые ракеты Х-101 и Х-555 запускались не только из Каспийского моря, но и из района аэродрома Энгельс Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

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Дмитро Гриниченко

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