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В ВСК Рады по мониторингу поступления западного вооружения новый руководитель

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 17:57
В ВСК Рады по мониторингу поступления западного вооружения новый руководитель - Фото
Александра Устинова (Фото: GolosZmin/Facebook)

Верховная Рада назначила руководителем временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения председателя фракции Голос Александру Устинову. Об этом сообщил депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

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Проект постановления поддержали 282 депутата.

Устинову назначили вместо Рустема Умерова.

Вадим Ребрина
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оружие мониторинг Александра Устинова
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