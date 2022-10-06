В ВСК Рады по мониторингу поступления западного вооружения новый руководитель

Верховная Рада назначила руководителем временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения председателя фракции Голос Александру Устинову. Об этом сообщил депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

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Проект постановления поддержали 282 депутата.

Устинову назначили вместо Рустема Умерова.

Вадим Ребрина

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