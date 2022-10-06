В ВСК Рады по мониторингу поступления западного вооружения новый руководитель
06.10.2022, 17:57
Александра Устинова (Фото: GolosZmin/Facebook)
Верховная Рада назначила руководителем временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения председателя фракции Голос Александру Устинову. Об этом сообщил депутат фракции Голос Ярослав Железняк.
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Проект постановления поддержали 282 депутата.
Устинову назначили вместо Рустема Умерова.
- В июле конгрессвумен-республиканка Спартц заявила, что США якобы сомневаются, что их помощь доходит до ВСУ в полной мере и что оружие "может оказаться в России или Сирии".
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о другом – российская пропаганда. В Госдепе заявили, что уверены в правительстве Украины, в ЕС также отвергли обвинения, а СНБО и МО объявили о запуске системы мониторинга поставок.
- 6 августа ветеран армии США и советник главнокомандующего ВСУ Залужного Ден Райс заявил, что "все оружие от США идет на фронт, Украина не нарушает договоренности".
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