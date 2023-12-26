В ВСП отреагировали на заявления о наличии паспорта РФ у главы ВККС: Нужны доказательства

Роман Игнатов (Фото: скриншот)

Высший совет правосудия заявил, что не уполномочен расследовать обстоятельства, при которых глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов якобы получил российское гражданство, и поэтому не может рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ВСП в ответ на письмо от Государственного бюро расследований.

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25 декабря 2023 года ВСП получил письмо о том, что ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных неправомерных действий Игнатова по признакам государственной измены в условиях военного положения.

В письме Госбюро говорится, что 19 декабря Служба внешней разведки на запрос следователя ГБР сообщила, что сведения об Игнатове совпадают с данными другого лица.

"Игнатов Роман Николаевич, 27.10.1970 года рождения. Место жительства: г. Ворошиловград (г. Луганск), адрес проживания/регистрации: Петрозаводск Первомайский пр-кт 58 Общ. Паспорт гражданина РФ: 6140 640912 (не значится в списках недействительных документов)", – отметили в письме.

Старший следователь Главного следственного управления ГБР просил ВСП рассмотреть вопрос о проведении процедуры прекращения полномочий Игнатова, и, учитывая "наличие достаточных оснований", считать, что председатель ВККСУ "сообщил ложные сведения о себе во время прохождения конкурса на должность члена ВККС в части приобретения им гражданства РФ".

В ВСП объяснили, что основания и порядок прекращения полномочий члена ВККС Украины предусмотрены статьей 97 закона о судоустройстве и статусе судей. Полномочия члена ВККСУ прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения гражданства другого государства.

При этом в ВСП отметили, что "установление факта приобретения гражданства другого государства требует подтверждения надлежащими и допустимыми доказательствами", а ВСП "не наделен полномочиями осуществлять расследование".

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21 декабря 2023 года издание ZN.ua со ссылкой на собственный неназванный источник сообщило, что ВККС получила письмо от Службы внешней разведки, в котором говорится, что Игнатов якобы имеет российское гражданство.

После этого, в тот же день, во время брифинга Игнатов назвал "безосновательными и необоснованными" обвинения в его адрес в якобы наличии российского гражданства. Также он заявил, что имеет "все основания опасаться как за свое здоровье, так и за свою жизнь".

Он заявлял, что на него и на других государственных служащих ВККС готовятся "провокации и давление", что "связано с теми квалификационными процедурами, в которые входит сейчас ВККС".

Игнатов сообщил, что 15 сентября 2023 года в отношении его были "незаконно внесены" сведения в ЕРДР по статье о госизмене.

По его словам, речь шла о периоде проведения антитеррористической операции, и он "предоставил перечень документов на 174 листах, которые полностью опровергают все доводы, что были там поставлены".

Комментируя якобы наличие у него российского гражданства, Игнатов сказал, что в июле 1991 года по направлению Луганской областной прокуратуры поступил в Саратовский юридический институт и так оказался в России.

После окончания Саратовской государственной академии права и прохождения специализированной практики он вернулся в Луганск и пытался устроиться на работу.

"Я выбрал город Петрозаводск, потому что там были лучшие условия. Тогда у меня был советский паспорт, в котором не было российской отметки, как и не было украинской отметки. То есть до 1997 года я был апатридом – лицом без гражданства", – проинформировал Игнатов.

Журналисты Схем по результатам расследования пришли к выводу, что Игнатов никогда не получал российское гражданство.

В российской официальной системе "Роспаспорта" не стоит на учете такого гражданина. У Игнатова был только старый советский паспорт, подчеркнули журналисты.

Журналисты также сообщили, что номер якобы российского паспорта Игнатова – это "компонирование номера старого советского паспорта Игнатова (первые шесть цифр – 614064) и даты его получения (09.12)".

В Схемах также добавили, что третья и четвертая цифры российского паспорта должны соответствовать году выдачи, а серию "40" в России начнут выдавать только в 2040 году.

15 марта 2023 года Конкурсная комиссия по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей объявила имена победителей отбора, среди которых было имя Романа Игнатова.

1 июня ВРП назначил полномочный состав ВККСУ. В Раде тогда заявили, что это решение "разблокировало работу ключевого органа по формированию судейского корпуса".

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