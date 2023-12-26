У ВРП відреагували на заяви про наявність паспорта РФ у голови ВККС: Потрібні належні докази

Роман Ігнатов (Фото: скриншот)

Вища рада правосуддя заявила, що не уповноважена розслідувати обставини, за яких голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов нібито отримав російське громадянство, і тому не може розглянути питання щодо припинення його повноважень. Про це повідомила пресслужба ВРП у відповідь на лист від Державного бюро розслідувань.

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25 грудня 2023 року ВРП отримала лист про те, що ДБР здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо можливих неправомірних дій Ігнатова за ознаками державної зради в умовах воєнного стану.

У листі Держбюро йдеться, що 19 грудня Служба зовнішньої розвідки на запит слідчого ДБР повідомила, що відомості про Ігнатова збігаються з даними іншої особи.

"Ігнатов Роман Миколайович (рос. Игнатов Роман Николаевич), 27.10.1970 року народження. Місце проживання: м. Ворошиловград (м. Луганськ), адреса проживання/реєстрації (далі мовою оригіналу): Петрозаводск Первомайский пр-кт 58 Общ. Паспорт громадянина РФ: 6140 640912 (не значиться в списках недійсних документів)", – зазначили у листі.

Старший слідчий Головного слідчого управління ДБР просив ВРП розглянути питання щодо проведення процедури припинення повноважень Ігнатова, і, враховуючи "наявність достатніх підстав", вважати, що голова ВККСУ "повідомив неправдиві відомості про себе під час проходження конкурсу на посаду члена ВККС в частині набуття ним громадянства РФ".

У ВРП пояснили, що підстави та порядок припинення повноважень члена ВККС України передбачені статтею 97 закону про судоустрій і статус суддів. Повноваження члена ВККСУ припиняються у разі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави.

Водночас у ВРП наголосили, що "встановлення факту набуття громадянства іншої держави потребує підтвердження належними та допустимими доказами", а ВРП "не наділена повноваженнями здійснювати розслідування".

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21 грудня 2023 року видання ZN.ua із посиланням на власне неназване джерело повідомило, що ВККС отримала лист від Служби зовнішньої розвідки, у якому йдеться, що Ігнатов нібито має російське громадянство.

Після цього, того ж дня, під час брифінгу Ігнатов назвав "безпідставними й необґрунтованими" звинувачення на його адресу у начебто наявності російського громадянства. Також він заявив, що має "всі підстави побоюватися як за своє здоров’я, так і за своє життя".

Він заявляв, що на нього і на інших державних службовців ВККС готують "провокації й тиск", що "пов’язано з тими кваліфікаційними процедурами, в які входить зараз ВККС".

Ігнатов повідомив, що 15 вересня 2023 року щодо нього було "незаконно внесено" відомості в ЄРДР за статтею про держзраду.

За його словами, йшлося про період проведення антитерористичної операції, й він "надав передав перелік документів на 174 аркушах, які повністю спростовують всі доводи, що були там поставлені".

Коментуючи нібито наявність у нього російського громадянства, Ігнатов сказав, що у липні 1991 року за направленням Луганської обласної прокуратури вступив до Саратовського юридичного інституту й так опинився в Росії.

Опісля закінчення Саратовської державної академії права і проходження спеціалізованої практики він повернувся у Луганськ і намагався влаштуватись на роботу.

"Я вибрав місто Петрозаводськ, тому що там були кращі умови. Тоді в мене був радянський паспорт, у якому не було російської відмітки, як і не було української відмітки. Тобто до 1997 року я був апатридом – особою без громадянства", – поінформував Ігнатов.

Журналісти Схем за результатами розслідування дійшли висновку, що Ігнатов ніколи не отримував російське громадянство.

Російська офіційна система "Роспаспорт" не обліковує такого громадянина. В Ігнатова був лише старий радянський паспорт, наголосили журналісти.

Журналісти також повідомили, що номер нібито російського паспорта Ігнатова – це "компонування номера старого радянського паспорта Ігнатова (перші шість цифр – 614064) та дати його отримання (09.12)".

У Схемах також додали, що третя і четверта цифри російського паспорта мають відповідати року видачі, а серію "40" в Росії почнуть видавати лише у 2040 році.

15 березня 2023 року Конкурсна комісія з обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів оголосила імена переможців відбору, серед яких було ім'я Романа Ігнатова.

1 червня ВРП призначила повноважний склад ВККСУ. У Раді тоді заявили, що це рішення "розблокувало роботу ключового органу з формування суддівського корпусу".

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