В ВСУ появились роты наземных беспилотников – командующий Сухаревский

Командующий Силами беспилотных систем заявил, что прорыв в области развития дронов является "серьезным ресурсом для победы над РФ"

Дрон Ironclad (Иллюстративное фото: Михаил Федоров)

В некоторых подразделениях ВСУ уже развернуты отдельные роты наземных беспилотных комплексов – они выполняют задачи на передовой. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский в комментарии изданию "Милитарный".

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"На сегодняшний день в ряде подразделений ВСУ уже введены роты наземных роботизированных комплексов", – сказал он.

Командующий отметил, что на эти роты наземных дронов возложено задачи огневого поражения, минирования, разминирования и выполнения миссий камикадзе, логистические операции – в частности эвакуация.

"Наша цель – сделать так, чтобы наземные роботизированные комплексы выполняли задачи на одном участке фронта, защищая позиции во время вражеского штурма. Это реально, я в это верю", – заявил Сухаревский.

Полковник акцентировал, что благодаря применению беспилотных технологий Украина отстранит опасность от находящегося на линии фронта солдата.

Военный считает, что прорыв в области развития беспилотников является "серьезным ресурсом для победы над РФ".

В январе 2024 года появилось видео, как на передовой пятая бригада применила наземного беспилотного робота Ironclad, оборудованного тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2". В феврале глава Минцифры сообщил о создании беспилотника для эвакуации раненых.

10 июня Сухаревского назначили командующим Силами беспилотных систем, до этого он занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ.

11 июня Сухаревский сообщил, что уже в ближайшее время правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о создании Сил беспилотных систем.

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