У ЗСУ з'явилися роти наземних безпілотників – командувач Сухаревський
Дрон Ironclad (Ілюстративне фото: Михайло Федоров)

У деяких підрозділах ЗСУ вже розгорнуті окремі роти наземних безпілотних комплексів – вони виконують завдання на передовій. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський у коментарі виданню "Мілітарний".

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"На сьогодні у низці підрозділів ЗСУ вже введені роти наземних роботизованих комплексів", – сказав він.

Командувач зазначив, що на ці роти наземних дронів покладено завдання вогневого ураження, мінування, розмінування та виконання місій камікадзе, логістичні операції – зокрема евакуація.

"Наша мета – зробити так, щоб наземні роботизовані комплекси виконували завдання на одній ділянці фронту, захищаючи позиції під час ворожого штурму. Це реально, я в це вірю", – заявив Сухаревський.

Полковник акцентував, що завдяки застосуванню безпілотних технологій Україна відсуне небезпеку від солдата, який перебуває на лінії фронту.

Військовий вважає, що прорив у галузі розвитку безпілотників є "серйозним ресурсом для здобуття перемоги над РФ".

  • У січні 2024 року з'явилося відео, як на передовій п'ята бригада застосувала наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2". У лютому глава Мінцифри повідомив про створення безпілотника для евакуації поранених.
  • 10 червня Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем, до цього він обіймав посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.
  • 11 червня Сухаревський повідомив, що вже найближчим часом уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт про створення Сил безпілотних систем.

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