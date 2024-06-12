У ЗСУ з'явилися роти наземних безпілотників – командувач Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що прорив у галузі розвитку дронів є "серйозним ресурсом для здобуття перемоги над РФ"

Дрон Ironclad (Ілюстративне фото: Михайло Федоров)

У деяких підрозділах ЗСУ вже розгорнуті окремі роти наземних безпілотних комплексів – вони виконують завдання на передовій. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський у коментарі виданню "Мілітарний".

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"На сьогодні у низці підрозділів ЗСУ вже введені роти наземних роботизованих комплексів", – сказав він.

Командувач зазначив, що на ці роти наземних дронів покладено завдання вогневого ураження, мінування, розмінування та виконання місій камікадзе, логістичні операції – зокрема евакуація.

"Наша мета – зробити так, щоб наземні роботизовані комплекси виконували завдання на одній ділянці фронту, захищаючи позиції під час ворожого штурму. Це реально, я в це вірю", – заявив Сухаревський.

Полковник акцентував, що завдяки застосуванню безпілотних технологій Україна відсуне небезпеку від солдата, який перебуває на лінії фронту.

Військовий вважає, що прорив у галузі розвитку безпілотників є "серйозним ресурсом для здобуття перемоги над РФ".

У січні 2024 року з'явилося відео, як на передовій п'ята бригада застосувала наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2". У лютому глава Мінцифри повідомив про створення безпілотника для евакуації поранених.

10 червня Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем, до цього він обіймав посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.

11 червня Сухаревський повідомив, що вже найближчим часом уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт про створення Сил безпілотних систем.

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