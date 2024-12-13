В ВСУ заявили, что химвеществами РФ на фронте отравились 2000 военных: сколько погибло
С начала полномасштабной войны более 2000 украинских военных госпитализировали с отравлением химическими веществами, применяемыми российской оккупационной армией в Украине. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.
По его словам, более 2000 военнослужащих получили разные степени отравления неизвестными или известными химическими веществами.
"В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода", – рассказал Власюк.
Имен погибших или подразделения он не назвал из соображений безопасности, лишь заявил: "В трех случаях мы имеем вывод врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом".
- 25 января 2024 года представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами.
- 4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 1000 химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия.
- В августе представитель ВСУ Дмитрий Лыховий заявил, что россияне каждый день используют ядовитые вещества на фронте.