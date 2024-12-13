В ВСУ заявили, что химвеществами РФ на фронте отравились 2000 военных: сколько погибло

Более 2000 военных получили разные степени отравления неизвестными или известными химическими веществами, заявили в Командовании Сил поддержки ВСУ

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

С начала полномасштабной войны более 2000 украинских военных госпитализировали с отравлением химическими веществами, применяемыми российской оккупационной армией в Украине. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

По его словам, более 2000 военнослужащих получили разные степени отравления неизвестными или известными химическими веществами.

"В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода", – рассказал Власюк.

Имен погибших или подразделения он не назвал из соображений безопасности, лишь заявил: "В трех случаях мы имеем вывод врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом".