У ЗСУ заявили, що хімречовинами РФ на фронті отруїлися 2000 військових: скільки загинуло

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

З початку повномасштабної війни понад 2000 українських військових госпіталізували з отруєнням хімічними речовинами, які застосовує російська окупаційна армія в Україні. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

За його словами, понад 2000 військовослужбовців отримали різні ступені отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами.

"В тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями. Стосовно загиблих військовослужбовців, то ми маємо зараз, на жаль, три таких летальні випадки", – розповів Власюк.

Імен загиблих чи підрозділи він не назвав із міркувань безпеки, лише заявив: "В трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною".