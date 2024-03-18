В Закарпатском ТЦК мужчина попытался покончить с собой. Там говорят: Нашли гидазепам

В ТЦК заявили, что медики констатировали — такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ

Задержанный на Закарпатье (Фото: Instagram)

В Закарпатской области мужчина попытался наложить на себя руки в помещении Хустского территориального центра комплектования (военкомата). Там заявили, что он вел себя неадекватно и принимал препарат "гидазепам".

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Недавно стало известно, что 27-летнего мужчину задержали 13 марта при попытке незаконного выезда за границу, после чего доставили в ТЦК. Он вошел в туалет, где его позже нашел военнослужащий военкомата на полу в крови и порезами на руках.

В ТЦК вызвали скорую и доставили его в больницу.

Спутница пострадавшего же заявила, что его якобы "били до тех пор, пока он не решил покончить жизнь самоубийством".

Военные заявили, что после задержания на границе гражданин заявил, что не доверяет военно-врачебной комиссии, после чего его перевели в другой ТЦК для прохождения ВВК.

Отмечается, что в Хустском ТЦК он "вел себя неадекватно" и между 03:10 и 03:30 14 марта совершил попытку суицида.

В сообщении сказано, что медики констатировали истерическое состояние госпитализированного, а также то, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ.

У него обнаружили пластину препарата "гидазепам", который используют при невротических или психопатических расстройства, в пластине было пять таблеток из 10.

Военкомат Закарпатья заявляет, что к потерпевшему никто не применял силу.

"Царапины на лице военнообязанного не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним. Эти раны он мог причинить себе сам с целью симуляции. Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК", — резюмировали в релизе.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, - читайте здесь.

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