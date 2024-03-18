У Закарпатському ТЦК чоловік спробував накласти на себе руки. Там кажуть: Знайшли гідазепам

У ТЦК заявили, що медики констатували — такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів чи речовин

Затриманий на Закарпатті (Фото: Instagram)

У Закарпатській області чоловік спробував накласти на себе руки у приміщенні Хустського територіального центру комплектування (військкомату). Там заявили, що він поводився неадекватно і приймав препарат "гідазепам".

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Нещодавно стало відомо, що 27-річного чоловіка затримали 13 березня під час спроби незаконного виїзду за кордон, після чого доставили до ТЦК. Він увійшов до туалету, де його пізніше знайшов військовослужбовець військкомату на підлозі в крові та порізами на руках.

У ТЦК викликали швидку та доправили його до лікарні.

Супутниця постраждалого ж заявила, що його нібито "били доти, доки він не вирішив покінчити життя самогубством".

Військові заявили, що після затримання на кордоні громадянин заявив, що не довіряє військово-лікарській комісії, після чого його перевели до іншої ТЦК для проходження ВЛК.

Зазначається, що у Хустському ТЦК він "поводився неадекватно" і між 03:10 та 03:30 14 березня вчинив спробу суїциду.

У повідомленні йдеться, що медики констатували істеричний стан госпіталізованого, а також те, що такий стан міг бути спричинений вживанням наркотичних препаратів чи речовин.

У нього виявили пластину препарату "гідазепам", який використовують у разі невротичних або психопатичних розладів, у пластині було п'ять таблеток із 10.

Військкомат Закарпаття заявляє, що до потерпілого ніхто не застосовував силу.

"Подряпини на обличчі військовозобов'язаного не свідчать про фізичну наругу над ним. Ці рани він міг завдати собі сам з метою симуляції. Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього і не кидати тінь на співробітників ТЦК", – резюмували у релізі.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

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