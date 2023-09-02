В Запорожье прозвучало два взрыва. ВСУ предупреждали об угрозе атаки с воздуха

В Запорожье днем 2 сентября прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали об активности авиации россиян. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.

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В 11:51 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Командование воздушных сил написало об активности тактической авиации врага и угрозе воздушных ударов.

Около 12:15 в городе были слышны два взрыва.

Информации о возможных прилетах или работы сил противовоздушной обороны пока не было.

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.

28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще двое ранены.

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