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В Запорожье прозвучало два взрыва. ВСУ предупреждали об угрозе атаки с воздуха

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 12:28
В Запорожье прозвучало два взрыва. ВСУ предупреждали об угрозе атаки с воздуха - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье днем 2 сентября прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали об активности авиации россиян. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.

В 11:51 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Командование воздушных сил написало об активности тактической авиации врага и угрозе воздушных ударов. 

Около 12:15 в городе были слышны два взрыва.

Информации о возможных прилетах или работы сил противовоздушной обороны пока не было.

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Дмитрий Гриниченко
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войнавзрывыЗапорожьевоздушные силы
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