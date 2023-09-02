У Запоріжжі було чути два вибухи. ЗСУ попереджали про загрозу атаки з повітря
02.09.2023, 12:28
Запоріжжя (Фото: скріншот з відео)
У Запоріжжі вдень 2 вересня пролунало два вибухи, Повітряні сили попереджали про активність авіації росіян. Про це повідомило джерело LIGA.net в обласному центрі.
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Об 11:51 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.
Командування повітряних сил написало про активність тактичної авіації ворога та загрозу повітряних ударів.
Близько 12:15 у місті було чути два вибухи.
Інформації про можливі прильоти чи роботу сил протиповітряної оборони поки що не було.
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