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У Запоріжжі було чути два вибухи. ЗСУ попереджали про загрозу атаки з повітря

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 12:28
У Запоріжжі було чути два вибухи. ЗСУ попереджали про загрозу атаки з повітря - Фото
Запоріжжя (Фото: скріншот з відео)

У Запоріжжі вдень 2 вересня пролунало два вибухи, Повітряні сили попереджали про активність авіації росіян. Про це повідомило джерело LIGA.net в обласному центрі.

Об 11:51 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Командування повітряних сил написало про активність тактичної авіації ворога та загрозу повітряних ударів.

Близько 12:15 у місті було чути два вибухи.

Інформації про можливі прильоти чи роботу сил протиповітряної оборони поки що не було.

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Дмитро Гриниченко
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війназапоріжжяповітряні силивибухи
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