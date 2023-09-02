У Запоріжжі було чути два вибухи. ЗСУ попереджали про загрозу атаки з повітря

У Запоріжжі вдень 2 вересня пролунало два вибухи, Повітряні сили попереджали про активність авіації росіян. Про це повідомило джерело LIGA.net в обласному центрі.

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Об 11:51 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Командування повітряних сил написало про активність тактичної авіації ворога та загрозу повітряних ударів.

Близько 12:15 у місті було чути два вибухи.

Інформації про можливі прильоти чи роботу сил протиповітряної оборони поки що не було.

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.

28 серпня країна-агресор атакувала Кривий Ріг та вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині – загинули дві людини, ще двоє осіб поранені.

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