Вагнергейт. В Раде назвали две причины, почему Бурбе не дали подписать его показания

Глава Временной следственной комиссии по срыву спецоперации по задержанию российских наемников Марьяна Безугла объяснила, почему бывшему начальнику управления разведки Минобороны Василию Бурбе не дали подписать его показания. В комментарии для издания Радио Свобода она назвала две причины.

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По ее словам, процедура заслушивания ВСК не предусматривает подписания протоколов свидетелями. Свидетельства Бурбы зафиксировали во время заседания, протокол которого имеет гриф "совершенно секретно". В настоящее время они находятся в архивах парламента.

Вторая причина заключается в том, что Бурба потерял доступ к государственной тайне. Парламентарий объяснила, что полномочия предоставлять доступ к таким документам имеет только Служба безопасности Украины.

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Бурба же во время интервью 13 декабря предположил, что "некоторые советники и сотрудники в офисе президента так боятся ссориться с россиянами, что не хотели успеха" и потому не дали подписать показания. Он выразил опасение, что незаверенные документы могут не принять во внимание или сфальсифицировать.

Марина Тищенко

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