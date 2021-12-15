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Вагнергейт. В Раде назвали две причины, почему Бурбе не дали подписать его показания

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 12:18
Вагнергейт. В Раде назвали две причины, почему Бурбе не дали подписать его показания - Фото
Фото: прессслужба Слуги народа

Глава Временной следственной комиссии по срыву спецоперации по задержанию российских наемников Марьяна Безугла объяснила, почему бывшему начальнику управления разведки Минобороны Василию Бурбе не дали подписать его показания. В комментарии для издания Радио Свобода она назвала две причины.

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По ее словам, процедура заслушивания ВСК не предусматривает подписания протоколов свидетелями. Свидетельства Бурбы зафиксировали во время заседания, протокол которого имеет гриф "совершенно секретно". В настоящее время они находятся в архивах парламента.

Вторая причина заключается в том, что Бурба потерял доступ к государственной тайне. Парламентарий объяснила, что полномочия предоставлять доступ к таким документам имеет только Служба безопасности Украины.

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Бурба же во время интервью 13 декабря предположил, что "некоторые советники и сотрудники в офисе президента так боятся ссориться с россиянами, что не хотели успеха" и потому не дали подписать показания. Он выразил опасение, что незаверенные документы могут не принять во внимание или сфальсифицировать.

Марина Тищенко
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