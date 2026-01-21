ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Высший антикоррупционный суд арестовал имущество лидера фракции Батькивщина Юлии Тимошенко во время заседания 21 января. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Под арест попали $40 000 и $6300, шесть мобильных телефонов, автомобили, принадлежащие мужу Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ), два гаража в Днепре, системный блок и черновые записи.
Вместе с тем судья отказал в наложении ареста на средства, которые есть на личном счете нардепа. Он аргументировал это тем, что это "единственный источник доходов" Тимошенко, поэтому наложение ареста будет чрезмерным.
- 14 января НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении взяток нардепам из других фракций за голосование. Правоохранители опубликовали "прослушку", как утверждается, с политиком. Она же называет это "политическим заказом" против нее.
- 16 января суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн, хотя САП просила 50 млн грн.
