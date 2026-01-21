ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество лидера фракции Батькивщина Юлии Тимошенко во время заседания 21 января. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Под арест попали $40 000 и $6300, шесть мобильных телефонов, автомобили, принадлежащие мужу Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ), два гаража в Днепре, системный блок и черновые записи.

Вместе с тем судья отказал в наложении ареста на средства, которые есть на личном счете нардепа. Он аргументировал это тем, что это "единственный источник доходов" Тимошенко, поэтому наложение ареста будет чрезмерным.