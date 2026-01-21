ВАКС частково арештував майно Тимошенко
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Вищий антикорупційний суд заарештував майно лідерки фракції Батьківщина Юлії Тимошенко під час засідання 21 січня. Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під арешт потрапили $40 000 та $6300, шість мобільних телефонів, автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ), два гаражі у Дніпрі, системний блок і чорнові записи.
Разом із тим суддя відмовив у накладанні арешту на кошти, які є на особистому рахунку нардепки. Він аргументував це тим, що це "єдине джерело доходів" Тимошенко, тому накладання арешту буде надмірним.
- 14 січня НАБУ і САП оголосили Тимошенко підозру у пропозиції хабарів нардепам з інших фракцій за голосування. Правоохоронці опублікували "прослушку", як стверджується, з політикинею. Вона ж називає це "політичним замовленням" проти неї.
- 16 січня суд призначив Тимошенко заставу в понад 33 млн грн, хоча САП просила 50 млн грн.
