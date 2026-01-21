ВАКС частково арештував майно Тимошенко

Юлія Тимошенко (Фото: пресслужба Батьківщини)

Вищий антикорупційний суд заарештував майно лідерки фракції Батьківщина Юлії Тимошенко під час засідання 21 січня. Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під арешт потрапили $40 000 та $6300, шість мобільних телефонів, автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ), два гаражі у Дніпрі, системний блок і чорнові записи.

Разом із тим суддя відмовив у накладанні арешту на кошти, які є на особистому рахунку нардепки. Він аргументував це тим, що це "єдине джерело доходів" Тимошенко, тому накладання арешту буде надмірним.