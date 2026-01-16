Суд призначив Юлії Тимошенко заставу в 33 млн грн

Юлія Тимошенко (Фото: Facebook/YuliaTymoshenko)

Вищий антикорупційний суд не обрав лідерці Батьківщини Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави – призначив меншу суму в розмірі 33 280 000 грн. Засідання транслювалось на YouTube-каналі ВАКС.

15 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що проситиме призначити Тимошенко заставу в розмірі 50 млн грн. Однак лідерка Батьківщини заявила, що заблоковано рахунки, тому вона не зможе внести заставу. Суддя Віталій Дубас 16 січня постановив частково ухвалити клопотання САП щодо застави.

Також до 16 березня 2026 року він наклав на нардепку певні зобов'язання: прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ або до суду, не виїжджати за межі Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон та повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання або роботи.

Також Тимошенко заборонили спілкуватися з приводу обставин справи та повідомлення підозри з низкою депутатів.

Обовʼязку носити електронний браслет немає. Адвокат Тимошенко перед цим назвав ймовірне зобов'язання носити електронний браслет "катуванням", адже нардепка є жінкою, а на вулиці наразі мороз.

"Ваша честь, Юля, жінка, да? Жіноче взуття воно відрізняється від чоловічого. І взимку на морозі ходити у взутті, яке, скажемо так, не можна носити з електронним браслетом. Ну, це фактично вже є катування", – зазначив адвокат.