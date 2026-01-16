Суд назначил Юлии Тимошенко залог в 33 млн грн
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Высший антикоррупционный суд не избрал лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко меру пресечения в виде в 50 млн грн залога – назначил меньше сумму в размере 33 280 000 грн. Заседание транслировалось на YouTube-канал ВАКС.
- 14 января НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении взяток нардепам из других фракций за голосование. Правоохранители опубликовали "прослушку", как утверждается, с политиком. Сама она называет это "политическим заказом" против нее.
- САП заявила, что будет просить назначить Тимошенко залог в размере 50 млн грн. Лидер Батькивщины заявила, что заблокированы счета, поэтому она не сможет внести залог.
- Собеседник LIGA.net из "слуг", комментируя то, что Рада не смогла с первого раза принять новые назначения министров, утверждал, что благодаря своему голосованию Батькивщина хотела получить от СН определенные кадровые назначения.
