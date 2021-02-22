Великобритания не связывает увольнение Сытника и антикоррупционную реформу – посол
Независимости Национального антикоррупционного бюро должна быть сохранена, но выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Европейской правде.
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Как сказала Симмонс, она знает, что статус НАБУ должен быть урегулирован после прошлогоднего решения Конституционного суда, и правительственный законопроект направлен именно на это.
При этом, подчеркнула посол, украинское правительство должно обеспечить, чтобы не пострадала эффективность деятельности Бюро, а его независимость была защищена.
"А вопрос Артема Сытника – это для меня отдельный, совершенно отдельный вопрос", – добавила она.
По словам дипломата, этот вопрос предстоит решать правительству Украины.
"Выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом", – отметила Симмонс.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным.
- 15 февраля 2021-го Кабмин поддержал законопроект, который прекратит полномочия Сытника.
- Глава ЦПК Виталий Шабунин заявлял, что по его информации, увольнение Сытника – "личное решение президента Зеленского".
- 18 февраля в НАБУ заявили, что законопроект, который отстранит Сытника от должности – это "шаг к уничтожению ведомства".
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