Великобритания не связывает увольнение Сытника и антикоррупционную реформу – посол

Независимости Национального антикоррупционного бюро должна быть сохранена, но выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Европейской правде.

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Как сказала Симмонс, она знает, что статус НАБУ должен быть урегулирован после прошлогоднего решения Конституционного суда, и правительственный законопроект направлен именно на это.

При этом, подчеркнула посол, украинское правительство должно обеспечить, чтобы не пострадала эффективность деятельности Бюро, а его независимость была защищена.

"А вопрос Артема Сытника – это для меня отдельный, совершенно отдельный вопрос", – добавила она.

По словам дипломата, этот вопрос предстоит решать правительству Украины.

"Выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом", – отметила Симмонс.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным.

15 февраля 2021-го Кабмин поддержал законопроект, который прекратит полномочия Сытника.

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявлял, что по его информации, увольнение Сытника – "личное решение президента Зеленского".

18 февраля в НАБУ заявили, что законопроект, который отстранит Сытника от должности – это "шаг к уничтожению ведомства".

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Наталия Медведева

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