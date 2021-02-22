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Великобритания не связывает увольнение Сытника и антикоррупционную реформу – посол

22.02.2021, 19:39
Великобритания не связывает увольнение Сытника и антикоррупционную реформу – посол - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Независимости Национального антикоррупционного бюро должна быть сохранена, но выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Европейской правде.

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Как сказала Симмонс, она знает, что статус НАБУ должен быть урегулирован после прошлогоднего решения Конституционного суда, и правительственный законопроект направлен именно на это.

При этом, подчеркнула посол, украинское правительство должно обеспечить, чтобы не пострадала эффективность деятельности Бюро, а его независимость была защищена.

"А вопрос Артема Сытника – это для меня отдельный, совершенно отдельный вопрос", – добавила она.

По словам дипломата, этот вопрос предстоит решать правительству Украины.

"Выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом", – отметила Симмонс.

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Наталия Медведева
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мелинда симмонс артем сытник Великобритания набу
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