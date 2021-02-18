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"Властный ресурс объединяется для уничтожения НАБУ". Реакция бюро на законопроект Кабмина

18.02.2021, 10:14
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который отстранит его директора Артема Сытника от должности – это "шаг к уничтожению ведомства". Так заявили в НАБУ в ответ на подготовку документа к парламентскому голосованию.

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НАБУ пишет, что проект закона от Кабмина, который анонсирован как тот, что "решит проблемные моменты" из-за решения КСУ по бюро, "на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости".

Проанализировав документ, детективы пишут о таких угрозах:

"контрольный пакет" голосов в конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ получит Кабмин, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка от доноров. Но окончательное решение – за Кабмином, "высшее звено которого, напомним, составляют лица, подследственные НАБУ";

финальное решение по составу комиссии по ежегодному аудиту НАБУ также полностью отдается Кабмину;

изменение статуса НАБУ (с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со спецстатусом) влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые отобраны по результатам открытого конкурса.

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"Учитывая реалии последнего времени, есть вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава, который является самым ценным ресурсом в противодействии и борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти в государстве", – подчеркивают в бюро.

Таким образом, сетуют в ведомстве, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-корупцией "мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ".

НАБУ резюмировало, что пока еще надеется "на готовность к конструктивной дискуссии" в Раде и принятия "взвешенного решения в интересах общества".

Евгений Пилипенко
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коррупция кабмин набу артем сытник ксу правительство
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