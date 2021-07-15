Венедиктова вызвала Тупицкого на допрос для вручения подозрения по уголовному делу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова повесткой вызвала Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения подозрения по уголовному делу. Фотографию документа опубликовал в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Согласно повестки, Тупицкого ждут в ОГП 16 июля в 11:00.

В документе написан номер уголовного производства – 62020000000000862 от 30 октября 2020 года.

Вызывают судью "для участия в процессуальном действии – вручении подозрения в уголовном производстве".

На повестке стоит сделанная от руки пометка, что Тупицкий ее получил 14 июля в 21:45, а вручил Крупка Р.О. с нарушением п.7 ст.138 УПК.

В статье 138 УПК перечислены уважительные причины неприхода на вызов, п.7 – несвоевременное вручение повестки.

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Наталия Медведева

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