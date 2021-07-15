Венедиктова вызвала Тупицкого на допрос для вручения подозрения по уголовному делу
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова повесткой вызвала Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения подозрения по уголовному делу. Фотографию документа опубликовал в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко.
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Согласно повестки, Тупицкого ждут в ОГП 16 июля в 11:00.
В документе написан номер уголовного производства – 62020000000000862 от 30 октября 2020 года.
Вызывают судью "для участия в процессуальном действии – вручении подозрения в уголовном производстве".
На повестке стоит сделанная от руки пометка, что Тупицкий ее получил 14 июля в 21:45, а вручил Крупка Р.О. с нарушением п.7 ст.138 УПК.
В статье 138 УПК перечислены уважительные причины неприхода на вызов, п.7 – несвоевременное вручение повестки.
- 30 октября 2020 года сообщалось, что Госбюро расследований начало уголовное производство против Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный суд.
- 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию.
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